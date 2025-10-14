Ludhiana News: ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ; ਭੀੜ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ

Ludhiana News: ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਰਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ।
Ludhiana News: ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਰਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਭੜਕ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਊਂਸਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਭੀੜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਖ਼ਸ਼ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਸਐਚਓ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਫੀਤੀਆਂ ਲਹਾ ਦਿਆਂਗਾ।" ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ
ਸਰਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਸਰਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਸ ਮੇਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ੋਅ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ।
