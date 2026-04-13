ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸਾ; ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 13, 2026, 04:52 PM IST

Vrindavan Boat Accident: ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਜੀ ’ਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 19 ਸਾਲਾ ਰਿਸ਼ਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸੇ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਲਾਪਤਾ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਛੇ ਲੋਕ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਜਗਰਾਉਂ ਵਾਸੀ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਛਾ ਗਈ
ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਤੱਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਯਾਤਰਾ ਇੰਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਯਾਦ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। "ਰਾਧੇ-ਰਾਧੇ" ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ। ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯਸ਼ੂ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਲਵੀ ਬਹਿਲ ਨੇ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸੀ।

ਲਵੀ ਬਹਿਲ ਦਾ ਭਰਾ, ਮਧੁਰ ਬਹਿਲ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਸ਼ੂ ਅਤੇ ਲਵੀ ਨੇ ਭਜਨ ਗਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5-6 ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਏ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

