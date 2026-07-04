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ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਰੇਜ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਖ਼ੂਨੀ ਰੂਪ; ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ

Road Rage in Sultanpur Lodhi News (ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ): ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ–ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਪੇਵਾਲ ਨੇੜੇ ਕਥਿਤ ਰੋਡ ਰੇਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖ਼ੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰਾਰ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 04, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 12:56 PM IST
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਰੇਜ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਖ਼ੂਨੀ ਰੂਪ; ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਰੇਜ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਖ਼ੂਨੀ ਰੂਪ; ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ
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