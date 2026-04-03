Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 03, 2026, 10:43 AM IST

ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ; ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ

Robbery News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਊ ਮਾਧੋਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉਤੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਉਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਉਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਉਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਟੇਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ।

ਫਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਧੋਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਲੁੱਟ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਮੁਹੰਮਦ ਅੰਜਾਰ ਆਲਮ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਦੋ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਆਦਮੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਤੇ ਆਏ। ਲੁਟੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਜਾਰ ਆਲਮ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਮਚੰਡਾ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਿੱਕੂ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਲਈ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 118 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਐਫਡੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਸੀਐਫਓ ਨਲਿਨੀ ਮਲਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਕੂ ਉਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਜਦ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਫੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਖੁਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੱਟਾਣਾ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਮੌਤ

 

Trending news

Robbery News
ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ; ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ
Punjab Congress
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ
Gurdwara Amb Sahib Land
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ
Chandigarh FD Scam
118 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਐਫਡੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਸੀਐਫਓ ਨਲਿਨੀ ਮਲਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
Honey Singh Notice
ਰੈਪਰ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ; ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ, ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
Chandigarh BJP Office Blast
ਭਾਜਪਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
Khushbaz Singh Jattana death News
ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਖੁਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੱਟਾਣਾ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਮੌਤ
Fazilka Honeytrap Case
ਹਨੀਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗੀ ਫਿਰੌਤੀ