ਪਤਾ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਿਆ; ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਉਤੇ ਘੜੀਸਿਆ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 12, 2026, 06:50 PM IST

Mobile Snatching Incident: ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਨਿਊ ਕੀਰਤੀ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੋਨ ਸੁਣ ਰਹੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਖੋਹ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਲੁਟੇਰੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਘੜੀਸਦੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਹੋਈ। ਔਰਤ ਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। 

ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੰਗਾਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਪਰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਧੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ  ਸੜਕ 'ਤੇ ਘਸੀਟਦੇ ਰਹੇ।

ਫਿਰ ਤਿੰਨੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਫੁਟੇਜ ਨੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

