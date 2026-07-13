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ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਨੇੜੇ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦਾ ਬੰਬ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਲਰਟ

Ferozepur News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਵਸਤੂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੰਬ ਨਿਕਲਿਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 13, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:09 PM IST
ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਨੇੜੇ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦਾ ਬੰਬ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਲਰਟ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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