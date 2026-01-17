ਰੋਪੜ ਤਹਿਸੀਲ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

Ropar Tehsil Land Scam: ਪਿੰਡ ਖਾਲਿਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 15 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਬਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
Ropar Tehsil Land Scam: ਰੋਪੜ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਭਰਤਗੜ–ਬੇਲੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਲੀ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ 19 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਵਰਾਸਤ ਇੰਤਕਾਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੂਜਾ ਇੰਤਕਾਲ ਨੰਬਰ 1914 ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਖਾਲਿਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 15 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਬਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।