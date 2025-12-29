ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Trending Photos
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਨੇਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕਨੇਕਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ NOC ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੂਸਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
‘ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾਵਰ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 70 ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਲੂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16,670 ਮੇਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
PSPCL ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2,630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।