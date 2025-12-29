Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3057069
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

 

|Last Updated: Dec 29, 2025, 10:30 AM IST

Trending Photos

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਨੇਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕਨੇਕਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ NOC ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੂਸਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

‘ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾਵਰ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 70 ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਲੂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16,670 ਮੇਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

PSPCL ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2,630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

 

 

TAGS

Punjab

Trending news

Punjab
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ
Bracewell retirement
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਗਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੰਨਿਆਸ
Himachal Weather
न्यू ईयर पर बर्फबारी का गिफ्ट, 31 दिसंबर को शिमला-मनाली में भारी स्नोफॉल का अलर्ट
airline
ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, Airline ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ
Train catches fire
Train Catches Fire: ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 158 ਯਾਤਰੀਆਂ....
Ludhiana Deputy Commissioner
ਹੁਣ ਇੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ! DC ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫਰਮਾਨ
AP Dhillon
Cricketer ਅਭਿਸੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ AP Dhillon ਦੇ ਕੰਸਰਟ ‘ਚ ਮਚਾਇਆ ਧਮਾਲ, Video ਹੋਇਆ ਵਾਇਰਲ
punjab weather
Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ! ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਚਲਣਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ
ajj da hukamnama
Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 29 ਦਸੰਬਰ 2025
Sant Balbir Singh Seechewal
ਰੂਸ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 10 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ; ਚਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ