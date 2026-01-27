ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ; ਯੂਰੋ ਕੋਇਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

Investment Scam: ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋ ਕੋਇਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Investment Scam (ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ): ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋ ਕੋਇਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਐਸਆਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਾਸੀ 529, ਮੁਹੱਲਾ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਯੂਰੋ ਕੋਇਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਰੋਵਰ, ਪੁੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਰੁਲ ਕਪੂਰ ਗਰੋਵਰ, ਨਿਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 9-ਬੀ, ਨਿਊ ਕਲਗੀਧਰ ਐਵੇਨਿਊ, 66 ਫੁੱਟ ਰੋਡ, ਮੀਠਾਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਅਤੇ ਰਵੀਸ਼ ਕਾਲੀਆ, ਪੁੱਤਰ ਵਿਪਨ ਕਾਲੀਆ, ਨਿਵਾਸੀ 951-ਏ ਐਨਕਲੇਵ, ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ।
ਪੀੜਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 406 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ) ਅਤੇ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
