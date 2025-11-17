Punjab Funds: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

Advertisement
Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 17, 2025, 09:02 AM IST

Punjab Funds: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹਨ ਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Bus Strike: ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ; ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਇਆ

ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਰਬੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਫੰਡ (ਡੀਈਏਐਫ) ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਕਸਰ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡੀਏਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Jasbir Jassi News: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਈ ਬੰਦ

