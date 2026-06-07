ਸਾਬਕਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਚਿਆ ਬਵਾਲ

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Congress Leader House Raid News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਟਿੰਡਾਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਵਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗਰ ਟਿੰਡਾਵਾਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸਹਿਜਪਾਲ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਟਿੰਡਾਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੇ ਬਵਾਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਿੰਡਾਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਹਿਜਪਾਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲੌਗਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 80 ਮਣ ਕਣਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 50-55 ਮਣ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਲੌਗਰ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸਹਿਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹਿਜਪਾਲ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਯੂਥ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ।