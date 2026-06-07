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ਸਾਬਕਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਚਿਆ ਬਵਾਲ

Congress Leader House Raid News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਟਿੰਡਾਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਵਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 07, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:08 PM IST
ਸਾਬਕਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਚਿਆ ਬਵਾਲ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਸਾਬਕਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਚਿਆ ਬਵਾਲ
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