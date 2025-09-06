ਖੰਨਾ ਦੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕਰਿਆਨਾ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2911266
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਖੰਨਾ ਦੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕਰਿਆਨਾ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ

Khanna News: ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਕਰੁਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 06, 2025, 06:32 PM IST

Trending Photos

ਖੰਨਾ ਦੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕਰਿਆਨਾ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ

Khanna News: ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਰਿਆਨਾ ਹੋਲਸੇਲ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਪੀਡ ਸਰਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫਰਮ ਉੱਪਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਨਕਲੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਕਰੁਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ।

ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ SSP ਡਾ. ਜਯੋਤੀ ਯਾਦਵ ਬੈਂਸ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਡੀਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਖੰਨਾ ਦੇ SHO ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਉੱਪਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਡੀਵੀਆਰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

TAGS

Khanna NewsKhanna Raidpunjabi news

Trending news

Khanna News
ਖੰਨਾ ਦੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕਰਿਆਨਾ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ
pathankot news
ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਦੀਪਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ
Harbhajan Singh ETO
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
Jai ram thakhur
बिजली महादेव रोपवे विरोध समिति ने ढालपुर में पूर्व सीएम जयराम से की मुलाकात
bathinda news
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਨਾਇਕੀ-ਐਡੀਡਾਸ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਫੜੀ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
Bilaspur News
ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डाल पार कर रहे उफनता हुआ नाला
MP Ashok Mittal
MP ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
Noorpur News
युवक की मौत के बाद भड़का आक्रोश; राकेश पठानिया ने नूरपुर बजार में रैली निकाल
kotkapura news
ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਢੇ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ-ਸਪੀਕਰ
canada
ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ
;