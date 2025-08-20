हिमाचल विधानसभा में रोजगार पर हंगामा, CM सुक्खू बोले- भाजपा सरकार में बिकती रहीं नौकरियां

Shimla News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन रोजगार का मुद्दा गरमाया रहा. सदन में सरकार और विपक्ष आमने-सामने आ गए। विपक्ष ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर सदन में झूठ बोलने का आरोप लगाया और वॉकआउट कर दिया. इसके बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुक्खू ने विपक्ष को करारा जवाब दिया. उन्होंने विपक्ष को दिशाहीन बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार में नौकरियां केवल बिकती रहीं और पेपर लीक होते रहे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष का वॉकआउट समझ से परे है और सवाल पूछने की बजाय वे हंगामा कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने अब तक 3000 पद भरे हैं और 982 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है. इसके अलावा 1700 जेबीटी पद बैचवाइज भरे गए हैं और 600 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है. साथ ही 5000 पंप ऑपरेटर, 2061 वन मित्र और 1807 JOA-IT पदों पर भी नियुक्तियां की गई हैं.

सुक्खू ने कहा कि जॉब ट्रेनी नीति केवल कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी का नाम बदलकर लागू की गई है और विपक्ष इसे युवाओं को गुमराह करने के लिए मुद्दा बना रहा है.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा पांच गुटों में बंटी हुई है और वॉकआउट से साफ है कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व को पार्टी में खतरा है. उन्होंने कहा कि विपक्ष को रोजगार के आंकड़े पेश करने चाहिए और सदन में चर्चा करनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि निजी और सरकारी क्षेत्र मिलाकर कुल 34,000 रोजगार दिए गए हैं.

इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा से जुड़े मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी. कुल्लू में पर्यटकों से ओवरचार्जिंग और टोल वसूलने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि हिमाचल की यह परंपरा नहीं है. आपदा के समय लोगों ने पर्यटकों को अपने घरों में ले जाकर भोजन कराया. वहीं, ऊना में भारी बारिश की स्थिति पर मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्थानीय प्रशासन से बातचीत की है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है.