ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨਾ ਰਹੀ 'ਆਪ' ਦੀ

ਚੰਡੀਗੜ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਰੂਬੀ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਨਵੀਨਰ, ਆਪ ਅਤੇ @ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ… ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ"

Mr.@ArvindKejriwal ji Convener, AAP & @BhagwantMann ji This is hereby inform u that I am resigning with immediate effect from the membership of Aam Aadmi Party.Please accept my resignation.Thx Rupinder Kaur Ruby.(MLA Bti.rural)

— Ruby (@RubyAap) November 9, 2021