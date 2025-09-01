ਅਨੰਦਪੁਰ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾੜ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਖ਼ਤਰਾ

Anandpur Hydel Canal: ਇਸ ਸੰਕਟਮਈ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤ ਭਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਪਾੜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
Anandpur Hydel Canal: ਅਨੰਦਪੁਰ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਾੜ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਪਾੜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੀ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ ਦੋਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਟੜੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾੜ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋ ਨਹਿਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੜਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਭਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਪਾੜ ‘ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।