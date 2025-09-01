ਅਨੰਦਪੁਰ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾੜ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਖ਼ਤਰਾ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2904818
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਅਨੰਦਪੁਰ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾੜ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਖ਼ਤਰਾ

Anandpur Hydel Canal: ਇਸ ਸੰਕਟਮਈ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤ ਭਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਪਾੜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 01, 2025, 02:51 PM IST

Trending Photos

ਅਨੰਦਪੁਰ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾੜ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਖ਼ਤਰਾ

Anandpur Hydel Canal: ਅਨੰਦਪੁਰ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਾੜ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਪਾੜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੀ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ ਦੋਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਟੜੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾੜ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋ ਨਹਿਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੜਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਭਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਪਾੜ ‘ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGS

Minister Harjot BainsAnandpur Hydel Canalpunjabi news

Trending news

Minister Harjot Bains
ਅਨੰਦਪੁਰ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ ਚ ਪਾੜ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਖ਼ਤਰਾ
Chief Minister Relief Fund
ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
Diljit Dosanjh
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਸਾਂਝ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, 10 ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲਏ
Punjab Flood Crisis
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਸਾਂਝ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 10 ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲਏ
Ajnala news
ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ
Punjab Flood news
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ
Ghaggar River
ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਮਗਰੋਂ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਉਛਲ ਕੇ ਵਗ ਰਿਹਾ; ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
Shiromani Akali Dal
ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਟ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਲਤਵੀ
Himachal Pradesh News
सैलाब में भी सुरक्षित रहा बाबा बडोलिया का चमत्कारी मंदिर
Mansa news
ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਮੌਤ
;