ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ- 219 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਰੋਮਾਨੀਆ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਰਵਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ: ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਫਸੇ 219 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਖਾਰੇਸਟ ਰੋਮਾਨੀਆ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ 6-30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਮੁੰਬਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ.ਜੈ. ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

