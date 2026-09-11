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ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਲੜੇਗੀ 2027 ਦੀ ਚੋਣ, CM Face ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ- ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ

Punjab Congress CM Face: ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਲੜੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CM Face ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ AAP ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 11, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 07:22 PM IST
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਲੜੇਗੀ 2027 ਦੀ ਚੋਣ, CM Face ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ- ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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