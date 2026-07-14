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ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਤਲ; ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਅਲੱਗ

Fatehgarh Sahib Murder(ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 14, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:32 PM IST
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਤਲ; ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਅਲੱਗ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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