Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ; ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਾਣੀ ਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤ

ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ; ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤ

Slovakia Punjabi youth death News: ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 29, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:22 AM IST
ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ; ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਕੈਨੇਡਾ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਸਫਰ ਹੋਇਆ ਖ਼ਤਮ
South Africa vs Canada1 hr ago
2
Punjab Sikh Ministers at Sri Akal Takht2 hrs ago
3
CM Bhagwant Mann2 hrs ago
4
CM Bhagwant Mann2 hrs ago
5
amritsar news3 hrs ago