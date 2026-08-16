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ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ITBP ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ 2 ਦੀ ਮੌਤ; 4 ਜ਼ਖਮੀ

Saharanpur Accident: ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ-ਅੰਬਾਲਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 16, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:50 AM IST
ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ITBP ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ 2 ਦੀ ਮੌਤ; 4 ਜ਼ਖਮੀ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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