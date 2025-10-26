Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal Pradesh
Punjab

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 26, 2025, 08:49 PM IST

Punjab Medicines Banned: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 112 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ; ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ

Punjab Medicines Banned: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਟੈਂਡਰਡ (ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ) ਦਵਾਈਆਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

 

Punjab Medicines Banned

