ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ Antim: The Final Truth ਇਸ ਹੋਵੇਗੀ ਦਿਨ ਰਿਲੀਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ (Salman Khan) ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਭਿਨੀਤ ਫਿਲਮ 'ਐਂਟੀਮ: ਦਿ ਫਾਈਨਲ ਟ੍ਰੁਥ' (Antim: The Final Truth Release Date) ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣਗੇ, 'ਅਖੀਰਲਾ: ਅੰਤਮ ਸੱਚ' ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦਾ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪੋਸਟਰ 'ਚ ਸਲਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ' ਚ ਬਰਾਬਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

#Antim releases in theatres worldwide on 26.11.2021

It has been a gr8 & cherished association with ZEE and @punitgoenka over the years having done many films Race3,Loveyatri, Bharat, D3,Radhe & now Antim

I am confident he will take Zee to much greater heights in the coming years pic.twitter.com/TwzlvA0anR

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) October 12, 2021