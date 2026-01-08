Advertisement
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ; ਦੋ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੈਲੂਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ

Family murder-suicide: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 08, 2026, 01:47 PM IST

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਧੀਆਂ ਛੇ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਘਰ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹੇਠਾਂ ਫੋਨ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਧੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਹਰਮਨ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਹੀ ਸੋਢੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

