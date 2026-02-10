Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3104133
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

1982 ਵਿਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 21 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮੀ

Muktsar News: 21 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ (ਸ੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ) ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਪਣੀ ਯੁਨਿਟ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਪਾਹੀ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘੱਗਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿਪਾਹੀ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 1982 ਵਿਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 10, 2026, 08:49 AM IST

Trending Photos

1982 ਵਿਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 21 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮੀ

Muktsar News: 21 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ (ਸ੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ) ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਪਣੀ ਯੁਨਿਟ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਪਾਹੀ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘੱਗਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿਪਾਹੀ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 1982 ਵਿਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 21 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਅਪਣੀ 50ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੌਰਾਨ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਘੱਗਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਪਾਹੀ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣਾਈ ਯਾਦਗਾਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਲ ਨੀਰਜ ਬੈਨੀਵਾਲ ਸੀਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸਲਾਮੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੀਓ ਕਰਨਲ ਨੀਰਜ ਬੈਨੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਐਮ. ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ 21 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿਤਾ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Sepoy Bohar SinghMuktsar Newspunjabi news

Trending news

Punjab Cold Wave Alert
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
Punjabi Singer Arrest
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਫਰਵਰੀ 2026
amritsar news
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੱਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ
Ravneet Singh Bittu
ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਈਪਾਸ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
bathinda news
CTET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੜੇ ਲੁਹਾਏ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ SGPC ਤੋਂ
Mansa news
ਮੁੜ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਕੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
Gangstran Te Vaar
'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ-2' ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Kullu News
स्मार्ट मीटर नहीं, सड़क-स्कूल-अस्पताल स्मार्ट बनाओ! कुल्लू में स्मार्ट मीटर का विरोध
Vigilance Bureau
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ASI ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ