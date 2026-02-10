1982 ਵਿਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 21 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮੀ

Muktsar News: 21 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ (ਸ੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ) ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਪਣੀ ਯੁਨਿਟ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਪਾਹੀ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘੱਗਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿਪਾਹੀ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 1982 ਵਿਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 21 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਅਪਣੀ 50ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੌਰਾਨ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਘੱਗਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਪਾਹੀ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣਾਈ ਯਾਦਗਾਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਲ ਨੀਰਜ ਬੈਨੀਵਾਲ ਸੀਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸਲਾਮੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੀਓ ਕਰਨਲ ਨੀਰਜ ਬੈਨੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਐਮ. ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ 21 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿਤਾ।