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ਸਮਰਾਲਾ ’ਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਵਿਰੋਧ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ; ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਊਂਡਅਪ

Samrala Loot News:

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 04, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 02:13 PM IST
ਸਮਰਾਲਾ ’ਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਵਿਰੋਧ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ; ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਊਂਡਅਪ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਵਿਰੋਧ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ; ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਊਂਡਅਪ
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