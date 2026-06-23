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ਸਮਰਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ, ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ

Samrala News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 23, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:51 PM IST
ਸਮਰਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ, ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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