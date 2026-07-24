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ਸਮਰਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ, 2 ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਲਾਪਤਾ; ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

Samrala News: ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਿੰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੜਕੇ ਕਰੀਬ 4:30 ਵਜੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਦੂਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ "ਫੇਟ ਵੱਜ ਗਈ"। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 24, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:03 PM IST
ਸਮਰਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ, 2 ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਲਾਪਤਾ; ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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