ਏਸ਼ੀਆਈ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੰਦੀਪ ਮਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਪਿੰਡ; ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ

Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3183260
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 18, 2026, 01:53 PM IST

Trending Photos

Mansa News(ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ): ਰੂਸ ਦੇ ਕਿਰਗਿਜਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ 79 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਰਤਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਹੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ।

ਏਸ਼ੀਆਈ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ 79 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜਰਾਠੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਏ ਕਲਾਸ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਕਮਾ ਸਕਣ।

TAGS

Mansa newsAsian Games Sandeep Mannpunjabi news

Trending news

Mansa news
ਏਸ਼ੀਆਈ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੰਦੀਪ ਮਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਪਿੰਡ; ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ
Sri Darbar Sahib
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ
Jalandhar fire news
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਬਾੜ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ; ਸਾਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੁਆਹ
amritsar news
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; 64.62 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਦੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Fatehgarh Sahib Bus Accident
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਦਮ
Kullu Landslide news
कुल्लू में भूस्खलन; मणिकर्ण-बरशैणी मार्ग पर कार क्षतिग्रस्त, बाल-बाल बचे लोग
Bikram majithia
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੇਸ਼; ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ
Kapurthala news
ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭੇਦ-ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ; ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
sanjeev arora
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ED ਦੇ ਛਾਪੇ 28 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ
Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ANTF ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 5.10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ ਦੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ