ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਰਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 13, 2026, 03:42 PM IST

Sangrur News: ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ Narinder Kaur Bharaj ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੰਬੰਧਿਤ “ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ” ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਦਾ ਬਿਆਨ

2022 ਵਿੱਚ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ (Randeep Singh Deol) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬਾ ਭਰਾਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸਰਜੀਵਨ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਛਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ “ਝੂਠੇ ਡਰਾਮੇ” ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੂਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Nayab Singh Saini ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਕਿਉਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼

ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

