/ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਾਰੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ

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Mallikarjun Kharge News: ਸੰਗਰੂਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਵੇਲਐਬਲ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। 2023 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਿਤੇਸ਼ ਭਾਰਤਵਾਜ (ਬਜਰੰਗ ਦਲ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਲਿਤ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੱਲੋਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਏਜੰਸੀ PFI ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 15000 ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਵਲ ਮੇਟਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮਨਲ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ।