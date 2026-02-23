Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3119585
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਕਹਿਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਟਕਰਾਈਆਂ 10 ਗੱਡੀਆਂ

Accident in Sangrur: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਬਠਿੰਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Feb 23, 2026, 10:22 AM IST

Trending Photos

ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਕਹਿਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਟਕਰਾਈਆਂ 10 ਗੱਡੀਆਂ

ਸੰਗਰੂਰ: ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਉੱਬਾਂਵਾਲ ਰੋਡ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਬਠਿੰਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਖ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਕੇ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰ ਗਏ।

ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਫਸੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧੁੰਦ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGS

accident on national highway

Trending news

accident on national highway
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਕਹਿਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਟਕਰਾਈਆਂ 10 ਗੱਡੀਆਂ
Himachal Weather
आज बारिश-बर्फबारी के आसार, कल से खिलेगी धूप! हिमाचल में तेजी से बढ़ा तापमान
delhi ncr schools
ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ
Nepal bus accident
ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ
punjab courts
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬੰਦ...
AAP sarpanch murder case
AAP Sarpanch Murder Case: ‘ਆਪ’ ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
Tractor
ਕਬਾੜ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ! 105 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ₹1.25 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ
punjab weather
Punjab Weather: ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ?
haryana cm saini
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ
Aaam Aadmi Party
CM ਮਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ.... 2027 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ