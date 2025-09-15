ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਮੰਡੀ ਬੇਹਾਲ, ਆੜਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ

Sangrur News: ਸਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
Sangrur News: ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜੀਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ।
ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਆੜਤੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਡੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਮੰਡੀ ਸਿਰਫ਼ 7 ਏਕੜ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 90 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।”
ਸਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਸਮਤੀ ਜੀਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆੜਤੀਆਂ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਈਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈ।