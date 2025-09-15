ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਮੰਡੀ ਬੇਹਾਲ, ਆੜਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2923246
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਮੰਡੀ ਬੇਹਾਲ, ਆੜਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ

Sangrur News: ਸਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 15, 2025, 04:30 PM IST

Trending Photos

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਮੰਡੀ ਬੇਹਾਲ, ਆੜਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ

Sangrur News: ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜੀਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ।

ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਆੜਤੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਡੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਮੰਡੀ ਸਿਰਫ਼ 7 ਏਕੜ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 90 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।”

ਸਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਸਮਤੀ ਜੀਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆੜਤੀਆਂ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਈਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈ।

TAGS

sangrur newsSangrur Mandipunjabi news

Trending news

sangrur news
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਮੰਡੀ ਬੇਹਾਲ, ਆੜਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ
Simarjit Singh Bains
ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ 'ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
Mohammed Siraj
ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਲਈ ICC Player of the Month ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ
Kullu News
Kullu News: अखाड़ा बाजार में विस्थापितों के लिए प्रशासन से जल्द योजना बनाने की मांग
Mohali News
ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਨਕਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
hamirpur news
छिंज कमेटियों को एकजुट होकर अकादमी शुरू करनी चाहिए – अनुराग ठाकुर
onipat Murder News
ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ
Nurpur news
Nurpur News: अद्भुत है माता नागनी का दो माह तक चलने वाला मेला
Kurali news
ਪਰਵਾਸੀ ਭਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ; ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਰਦਾਤ ਮਗਰੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੇ ਨਾਅਰੇ
SGPC News
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
;