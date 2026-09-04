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ਮੋਹਨਜੀਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ SSP ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

Mohanjit Singh Case News: ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਗਰੂਰ SSP ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 04, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 09:08 PM IST
ਮੋਹਨਜੀਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ SSP ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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