/ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 79 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਦਰਦ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਖੰਡਰ ਅਸਤਬਲ ’ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ

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Sangrur News(ਕੀਰਤੀਪਾਲ ਕੁਮਾਰ): ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਿਰੰਗੇ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 79 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਅਸਤਬਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਗੋਦੀ ਰਾਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜੋ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਤਬਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗੋਦੀ ਰਾਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਖੰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਸਤਬਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੋਦੀ ਰਾਮ 1947 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਪਿਆ।
ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਅਸਤਬਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਮਿਲੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ।
ਅੱਜ ਇਹ ਅਸਤਬਲ ਵੀ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ
ਗੋਦੀ ਰਾਮ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ-ਪੋਚਾ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਦੋਹਤੀ ਦੋਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੀਂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਮਕਾਨ, ਇਲਾਜ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਬੋਝ
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਕਾਨ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ। ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਕਿ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅਸਤਬਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸਤਬਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਤਬਲ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੰਡਰ ਅਸਤਬਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ—ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ”
ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ 1947 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤਬਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੀ ਅਤੇ ਦੋਹਤੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛੱਤ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 79 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੋਦੀ ਰਾਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱਤ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਗੁਹਾਰ ਹੈ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ।