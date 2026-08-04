ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀ ਕੰਮ ਉਤੇ ਪਰਤੇ

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Samrala News (ਵਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ): ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਰਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਫੁੱਲ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਸਮਰਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਤੇ ਮੁੜ ਪਰਤੇ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਰਾਲਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲਾ ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤੂ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਉਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਉਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਰਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।