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ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀ ਕੰਮ ਉਤੇ ਪਰਤੇ

Samrala News: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Aug 04, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:00 PM IST
ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀ ਕੰਮ ਉਤੇ ਪਰਤੇ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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