ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ED ਦੇ ਛਾਪੇ 28 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 18, 2026, 11:30 AM IST

Sanjeev Arora ED Raid News: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 26 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ, ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ "ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ" ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 26 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਏਐਨਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਕਈ "ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ" ਦੇ ਨਾਲ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਨਿਰਯਾਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਜੀਐਸਟੀ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਾਰਟੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ: ਮਾਨ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।

Trending news

sanjeev arora
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ED ਦੇ ਛਾਪੇ 28 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ
Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ANTF ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 5.10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ ਦੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ
Tarn Taran News
ਤਰਨ ਤਾਰਨ​ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ‘ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ, ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ
IPL 2026
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਰੀ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਕੇਕੇਆਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਚ ਹਾਰੀ
Hormuz Strait News
ਈਰਾਨ ਨੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪਰ IRGC ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ 20% ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ
south delhi murder
ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਚ ਡਬਲ ਮਰਡਰ; ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਦਾ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ
Punjab Weather Update
ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭ
Punjab Cabinet Decision 2026
CM ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
CM Bhagwant Mann
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਟਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਨਗੀਆਂ- CM ਮਾਨ