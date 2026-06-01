ਸੰਨੋਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

Longowal MC Election(ਕਿਰਤੀਪਾਲ): ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੱਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਨੋ ਨੇ 240 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੌਸਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਨੋ ਨੇ 240 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੌਸਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੇ ਐਮਸੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਸੰਨੋ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਜੋਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਨੋ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ।
ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਸੰਨੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿਵਾਈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨੋ ਨੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਿਆਂ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
