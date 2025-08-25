Sant Baljinder Singh Passed away: ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ
Sant Baljinder Singh Passed away: ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 25, 2025, 09:50 AM IST

Sant Baljinder Singh Passed away: ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਮਰਹੂਮ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਪਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠੇ। ਸੰਪਰਦਾਇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਦੇ ਹੀ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ।

50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਮਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ 25 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੈਣ ਸੁਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ‘ਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਖਿਆਨ ਉਪਰੰਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਮਸਰ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਖੇ ਸਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਸੀ।

ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ,ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।

