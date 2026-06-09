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ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਮਾਨ

Mohali New Mayor News: ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 09, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:43 PM IST
ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਮਾਨ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਮਾਨ
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