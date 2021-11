SBI ਹਾਈ ਅਲਰਟ! ਗਾਹਕ ਭੁਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਇਹ ਗਲਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਖਾਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਜਾਂ ਵਾਊਚਰਜ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਫਤ ਗਿਫਟ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਹਕ ਇਸ ਜਾਅਲੀ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੈਂਕ SBI ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (SBI) ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SBI ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲ, ATM ਅਤੇ UPI PIN ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ATM ਜਾਂ UPI ਪਿੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ SBI ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) November 19, 2021