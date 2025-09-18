ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ SC ਸਖ਼ਤ, ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

Anand Marriage Act News: ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਮ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Anand Marriage Act News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ (ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਮ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ‘ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ’ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਯਾਚਿਕਾ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਚਿਕਾਕਾਰ ਦਾ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ।