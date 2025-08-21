ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ SC ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ

Supreme Court Hearing News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ, ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
Supreme Court Hearing News: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਵਾਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕ ਕੇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ 'ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ' ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਡੈੱਡਲਾਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ, ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ, ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਨੇ ਐਸਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜਪਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਐਸਜੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ 'ਤੇ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਾਹਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।