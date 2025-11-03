Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2986065
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Powercom Scam: ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲਾ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ; ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਅੱਤਲ

Powercom Scam: ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 03, 2025, 10:00 AM IST

Trending Photos

Powercom Scam: ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲਾ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ; ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਅੱਤਲ

Powercom Scam: ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਫਿਊਲ ਕੋਸਟ .75 ਤੋਂ 1.25 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਊਲ ਕੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੋਪੜ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Powercom ScamPSPCL ScamPowercom Engineer Suspendedpunjabi news

Trending news

Powercom Scam
ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲਾ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ; ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਅੱਤਲ
Punjab government
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ' ਗਾਰੰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀਤਾ ਰੌਸ਼ਨ; 11.40 ਕਰੋੜ 'ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ' ਜਾਰੀ
bihar elections 2025
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ 'ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ; ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
zirakpur news
ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ; ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ
India Women World Cup 2025 Winner
ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਨਵੰਬਰ 2025
Women World Cup 2025 Champions
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ; ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ
amritsar news
ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
Tejpal Murder Case
ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ