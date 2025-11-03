Powercom Scam: ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲਾ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ; ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਅੱਤਲ

Powercom Scam: ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Trending Photos
Powercom Scam: ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਫਿਊਲ ਕੋਸਟ .75 ਤੋਂ 1.25 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਊਲ ਕੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੋਪੜ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।