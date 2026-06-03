Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3236370
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ

India Tour of New Zealand 2026 News: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jun 03, 2026, 09:15 AM IST

Trending Photos

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ

India Tour of New Zealand 2026 News: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਟੀ-20, ਪੰਜ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਹੁ-ਫਾਰਮੈਟ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 12 ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 12 ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਟੀਮ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਟ-ਬਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਲ-ਫਾਰਮੈਟ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟੀ-20, ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅੱਠ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 41 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20I - 22 ਅਕਤੂਬਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ
ਦੂਜਾ ਟੀ-20I - 24 ਅਕਤੂਬਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ
ਤੀਜਾ ਟੀ-20I - 27 ਅਕਤੂਬਰ ਵੈਲਿੰਗਟਨ
ਚੌਥਾ ਟੀ-20I - 30 ਅਕਤੂਬਰ ਆਕਲੈਂਡ
ਪੰਜਵਾਂ ਟੀ-20I - 1 ਨਵੰਬਰ ਹੈਮਿਲਟਨ

ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ - 4 ਨਵੰਬਰ ਆਕਲੈਂਡ
ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ - 7 ਨਵੰਬਰ ਵੈਲਿੰਗਟਨ
ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ - 10 ਨਵੰਬਰ ਹੈਮਿਲਟਨ
ਚੌਥਾ ਵਨਡੇ - 13 ਨਵੰਬਰ ਟੌਰੰਗਾ
ਪੰਜਵਾਂ ਵਨਡੇ - 15 ਨਵੰਬਰ ਟੌਰੰਗਾ

ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ - 19 ਤੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਵੈਲਿੰਗਟਨ
ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ - 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ

TAGS

India Tour of New Zealand 2026IND vs NZ schedule 2026BCCI schedule 2026

Trending news

Zirakpur Robbery
ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ
kotkapura news
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ: ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਜੂਨ 2026
faridkot news
ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ
patiala news
18000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
Gurdaspur News
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਲਈ
Punjab Arhtiya Association news
ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ
CM Bhagwant Mann
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ
Punjab Voter List Revision 2026
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਧੀਨ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਗਣਨਾ 25 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ