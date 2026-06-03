ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ

India Tour of New Zealand 2026 News: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
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India Tour of New Zealand 2026 News: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਟੀ-20, ਪੰਜ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਹੁ-ਫਾਰਮੈਟ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 12 ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 12 ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਟੀਮ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਟ-ਬਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਲ-ਫਾਰਮੈਟ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟੀ-20, ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅੱਠ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 41 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20I - 22 ਅਕਤੂਬਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ
ਦੂਜਾ ਟੀ-20I - 24 ਅਕਤੂਬਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ
ਤੀਜਾ ਟੀ-20I - 27 ਅਕਤੂਬਰ ਵੈਲਿੰਗਟਨ
ਚੌਥਾ ਟੀ-20I - 30 ਅਕਤੂਬਰ ਆਕਲੈਂਡ
ਪੰਜਵਾਂ ਟੀ-20I - 1 ਨਵੰਬਰ ਹੈਮਿਲਟਨ
ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ - 4 ਨਵੰਬਰ ਆਕਲੈਂਡ
ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ - 7 ਨਵੰਬਰ ਵੈਲਿੰਗਟਨ
ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ - 10 ਨਵੰਬਰ ਹੈਮਿਲਟਨ
ਚੌਥਾ ਵਨਡੇ - 13 ਨਵੰਬਰ ਟੌਰੰਗਾ
ਪੰਜਵਾਂ ਵਨਡੇ - 15 ਨਵੰਬਰ ਟੌਰੰਗਾ
ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ - 19 ਤੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਵੈਲਿੰਗਟਨ
ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ - 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ