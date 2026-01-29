Advertisement
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ; ਮਚਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ

Punjab School Bus Accident: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੜਕਸਾਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 29, 2026, 12:33 PM IST

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ; ਮਚਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ

Punjab School Bus Accident: ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਉੱਪਲੀ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਤੜਕਸਾਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਬੱਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਕਿ ਖੰਭਾ ਵਿਚਾਲਿਓ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ ਤਾਂ ਰੋਡ ਕੱਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਬੱਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।

ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਬੱਚੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਖੰਭੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਪਾਲਣਾ

1.ਸਪੀਡ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ
ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੀਡ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।

2. ਧੁੰਦ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਬੀਮ ਵਰਤੋਂ
ਉੱਚ ਬੀਮ ਲਾਈਟ ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਚ ਬੀਮ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਬੀਮ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਧੁੰਦ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਧੁੰਦ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

3. ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ
ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੱਕਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਆਦਤ ਚੇਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।

4. ਸੂਚਕ ਤੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ
ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਨ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਟੱਕਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

