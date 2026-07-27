ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਲਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸਕੂਲ ਵੈਨ; ਮਚਿਆ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ

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Jalalabad school Van Accident News: ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਸੁਖੇਰਾ ਤੋਂ ਡਿੱਬੀਪੁਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਉਤੇ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਵੈਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਰਮਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੈਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਵਿੱਚ 13 ਬੱਚੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
ਵੈਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬਰਮਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਈਡ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਫੁੱਟ ਕਾਗਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌੜੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 11 ਫੁੱਟ ਹੀ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਰਮਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਕਮਾਰੇਵਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੁੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਧਸ ਗਈ। ਵੈਨ ਦੇ ਟਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਏ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਵੈਨ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੈਨ ਦਾ ਟਾਇਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਧਸ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੈਨ ਦਾ ਟਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ।