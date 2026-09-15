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ਬਰੇਟਾ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲੀ; ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ

Bareta School Van Accident: ਬਰੇਟਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Sep 15, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 12:13 PM IST
ਬਰੇਟਾ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲੀ; ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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