ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਗਤਕਾ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ 8 ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ

2nd Federation Gatka Cup 2025: ਬਿਜੇਂਦਰ ਗੋਯਲ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਇਥੀਅਨ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਕਲਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
Trending Photos
2nd Federation Gatka Cup 2025: ਦੂਜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਗਤਕਾ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਪਾਇਥੀਅਨ ਕਲਚਰਲ ਗੇਮਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪਾਇਥੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (PCI) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਜੇਂਦਰ ਗੋਯਲ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਰਹੇ। ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਨੇਸ਼ਨਲ ਗਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NGAI) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਪਾਇਥੀਅਨ ਗੇਮਜ਼ ਆਯੋਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਐਚ. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਸਨੇਹਾ ਵੈਂਕਟਮਣੀ, ਗਤਕਾ ਰੈਫਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜੇਂਦਰ ਗੋਯਲ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਇਥੀਅਨ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਕਲਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜੇਂਦਰ ਗੋਯਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੀਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਇਥੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਇਥੀਅਨ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੋ PCI ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਗਤਕਾ ਕੱਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਤਕਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਥੀਅਨ ਗੇਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਲਚਰਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਤਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਚੈਂਪਿਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਯੁਵਾ ਗਤਕਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਿਡਾਰਣਾਂ ਨੇ ਗਤਕਾ-ਸੋਟੀ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਫਰੀ-ਸੋਟੀ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ।
ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤਿਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਕਲਸਾਨੀ (ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ), ਆਰਤੀ ਦੀਵਾਨ (ਅਧ੍ਯਕਸ਼, ਗਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾਟਕ), ਐਮ. ਸੁਰੇਂਦਰ ਰੈੱਡੀ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ), ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਤੇ ਕਈ ਰੈਫਰੀ ਤੇ ਕੋਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਰੈਫਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਰੂਪਨਗਰ), ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੈਰੀ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਅਮਨ ਸਿੰਘ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।