ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਖੁਸ਼ਬਾਜ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 03, 2026, 01:20 PM IST

Khushbaz Jatana death News: ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਖੁਸ਼ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਆਪਣੇ ਗਨਮੈਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਪਤ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਂਡਰ ਕਾਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਟਾਣਾ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।

ਖੁਸ਼ਬਾਜ਼ ਜਟਾਣਾ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕਰਨਦੀਪ (ਬੈਲਟ ਨੰਬਰ 1923, ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ), ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿਦਾਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੋਨੀਪਤ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੁਸ਼ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਂਚਰ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 118 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਐਫਡੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਸੀਐਫਓ ਨਲਿਨੀ ਮਲਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਥ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੁਸ਼ਬਾਜ ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ

Trending news

Khushbaz Jatana death
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਖੁਸ਼ਬਾਜ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ
Jalandhar Murder Case
5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾਈ; ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੱਬੀ ਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦ
gold silver price today
ਗੁੱਡ ਫ੍ਰਾਈਡੇ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਚਾਂਦੀ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ; ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੇਟ ਜਾਣੋ
Parminder Tiwari murder
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
Pregnancy skin changes
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਲੱਛਣ; ਸਕਿੱਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਖਾਸ ਸਲਾਹ
Himachal Weather
हिमाचल में मौसम का अलर्ट: आज ओलावृष्टि-तूफान का कहर, 8 अप्रैल तक नहीं मिलेगी राहत
Robbery News
ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ; ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ
Punjab Congress
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ
Gurdwara Amb Sahib Land
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ
Chandigarh FD Scam
118 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਐਫਡੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਸੀਐਫਓ ਨਲਿਨੀ ਮਲਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ