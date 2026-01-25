ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ; 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲਏ ਆਖਰੀ ਸਾਹ

Senior Journalist Death News: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
Trending Photos
Senior Journalist Death News: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰਕ ਟੱਲੀ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਕਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜੈਕਬ ਨੇ ਟਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ।
1935 ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ
24 ਅਕਤੂਬਰ, 1935 ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ, ਟੱਲੀ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ ਸਗੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ 4 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ "ਸਮਥਿੰਗ ਅੰਡਰਸਟੂਡ" ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਵੀ ਸਨ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ
ਮਾਰਕ ਟੱਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕ ਟੱਲੀ ਨੇ 1975 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਟੱਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਲੀ ਨੇ 1977 ਵਿੱਚ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਅਤੇ 1984 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Raja Kandola Death News: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਰਾਜਾ ਕੰਦੋਲਾ ਦੀ ਮੌਤ; ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ
2005 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਮਾਰਕ ਟਲੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2002 ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ "ਨੋ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਇਨ ਇੰਡੀਆ," "ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ," ਅਤੇ "ਦਿ ਹਾਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੈਲੂਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; ਸੈਲੂਨ ਮਾਲਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ